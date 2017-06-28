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Ночью в Жодино мальчик выпал с 4-го этажа, пытаясь найти в квартире мать, которой там не было

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  • 28 июня 2017, 14:51
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В Жодино пятилетний мальчик выпал из форточки на четвертом этаже местного общежития. По информации правоохранителей, ребенок проснулся среди ночи и отправился искать маму.

В Жодинском ГОВД сообщили, что инцидент произошел около трех часов ночи 25 июня. В это время в милицию поступило сообщение, что возле дома на проспекте Мира плачет ребенок. Оказалось, что мальчик проснулся и стал звать маму. 25-летней женщины в этот момент дома не было. Не получив ответа, малыш стал искать ее, открыл форточку и выпал.

Пострадавшего с многочисленными переломами доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.


Telegraf.by

Места: Жодино (71)

Метки: Происшествия (10481)

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