Парня, толкнувшего дедушку в метро, осудили на год исправительных работ

История началась 22 сентября прошлого года. Примерно в 7:50 парень торопился вскочить в вагон метро на станции «Площадь Ленина», по дороге толкнув нескольких людей. Среди них — 82-летний дедушка с палочкой. В результате дедушка упал, сломав шейку правого бедра. Позже ему был сделана операция и поставлен протез.

Милиция объявила парня в розыск и вскоре нашла: ему 27 лет, житель Слонима, вину свою он не признает, говорит, что даже не почувствовал, что кого-то толкнул. На вопрос, куда так торопился, отвечал, что опаздывал на подработку.

22 июня судом Московского района Минска постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении молодого человека. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 155 УК («Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности»).

— Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 10% заработка, но не менее одной базовой величины ежемесячно, — сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян. — Также в пользу потерпевшего взыскана компенсация причиненного материального вреда в размере 3810 рублей, компенсация причиненного морального вреда в размере 2000 рублей, государственная пошлина в размере 190 рублей 50 копеек, государственная пошлина в размере 3 базовых величин, что составляет 69 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минский городской суд в установленные законодательством сроки.