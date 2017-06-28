Госдеп критикует Беларусь за применение практики принудительного труда

Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о торговле людьми в мире раскритиковал Беларусь за применение практики принудительного труда.

«Несмотря на отсутствие значительных усилий, правительство Беларуси приняло некоторые шаги по борьбе с торговлей людьми, включая активное участие в многосторонних усилиях по борьбе с торговлей людьми», — говорится в докладе Госдепа.

В частности, отмечено в документе белорусское правительство принимает усилия по защите белорусских жертв, эксплуатируемых за рубежом, а также отмену так называемого «крепостного» декрета, который не давал права сотрудникам госпредприятий деревообрабатывающей отрасли уволиться с работы.

Вместе с тем, продолжили в Госдепе, в Беларуси сохраняется практика «принуждения к труду государственные служащие, студентов, работников, работающие неполный рабочий день и безработных, граждан, страдающие от нарко- и алкозависимости».

Также в докладе указано на то, что за последние четыре года в Беларуси не было осуждено ни одного человека, причастного к торговле людьми.

Кроме того, в докладе Госдепа отмечено, что Беларусь последние пять лет остается страной- источником, транзита и страной-назначения для мужчин, женщин и детей, которые подвергаются сексуальной торговле и принудительному труду. В свою очередь, белорусов продают в России, Польше, Турции и других странах Ближнего Востока.

В Докладе Госдеп рекомендует Беларуси отменить все нормативно-правовые акты, предполагающие принуждение к труду, преследовать в судебном порядке все случаи принудительного труда и сексуальной торговли, и квалифицировать участи детей до 18 лет в проституции как принудительное.