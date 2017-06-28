Белорусы научились виртуально красить волосы

Новая разработка белорусских айтишников должна прийти по вкусу пользователям социальных сетей — отечественная компания Al Matter презентовала приложение для изменения цвета волос под названием Fabby Hair. Оно позволит вам виртуально перекрасить свои волосы.

По мнению разработчиков, данный сервис заинтересует в первую очередь тех, кто хочет перемен в своем облике, но боится решиться на ответственный шаг.

Теперь каждый может попробовать себя, что называется, в новом цвете.

Руководитель компании Юрий Мельничек на своей странице в социальной сети дал несколько полезных советов.