Мошенники «кинули» 600 белорусов на 190 тыс. долларов

Сотни белорусов стали жертвами кардеров-иностранцев, которые провели «гастроли» в Беларуси. По факту противоправных действий Советским РОСК столицы завершено расследование уголовного дела в отношении четырех иностранцев, которых обвиняют в несанкционированном копировании информации с банковских карточек и последующем снятии с них денег.
По данным следствия, указанная группа прибыла в белорусскую столицу в
конце июля 2016 года. Ими была установлена на одном из банкоматов в
центре Минска устройства, замаскированные под обычное оборудование,
позволявшие получать все сведения о собственниках «кредиток».
Ну а остальное, как оказалось, было делом техники — с помощью
программного обеспечения, они изготавливали лже-карточки с них денег.
«В ходе расследования потерпевшими по уголовному делу признано более
600 граждан Республики Беларусь. Сумма денежных средств, которую
обвиняемые пытались похитить, составляет более 360 тысяч рублей
[примерно 190 тысяч долларов по нынешнему курсу]», — сообщили в СК.
В ходе расследования было проведено более тысячи следственных
действий, проанализированы и приобщены к материалам дела результаты ряда
сложных экспертиз, в том числе радиоэлектронной и
портретно-идентификационной.
Также белорусские следователи получили информацию о причастности
кардеров к хищению информации с платежных карт граждан семи государств —
Норвегии, Италии, ОАЭ, Германии, России, Туркменистана, Саудовской
Аравии.
«По результатам расследования двум участникам группы предъявлено
обвинение в несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 3
ст. 349), попытке хищения путем использования компьютерной техники (ч. 1
ст. 14 ч. 4 ст. 212) и неправомерном завладении компьютерной
информацией (ст. 352) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Еще двое —
объявлены в розыск, материалы в их отношении выделены в отдельное
производство», — сообщает СК.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
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