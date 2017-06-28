Мошенники «кинули» 600 белорусов на 190 тыс. долларов

Сотни белорусов стали жертвами кардеров-иностранцев, которые провели «гастроли» в Беларуси. По факту противоправных действий Советским РОСК столицы завершено расследование уголовного дела в отношении четырех иностранцев, которых обвиняют в несанкционированном копировании информации с банковских карточек и последующем снятии с них денег.

По данным следствия, указанная группа прибыла в белорусскую столицу в конце июля 2016 года. Ими была установлена на одном из банкоматов в центре Минска устройства, замаскированные под обычное оборудование, позволявшие получать все сведения о собственниках «кредиток».

Ну а остальное, как оказалось, было делом техники — с помощью программного обеспечения, они изготавливали лже-карточки с них денег.

«В ходе расследования потерпевшими по уголовному делу признано более 600 граждан Республики Беларусь. Сумма денежных средств, которую обвиняемые пытались похитить, составляет более 360 тысяч рублей [примерно 190 тысяч долларов по нынешнему курсу]», — сообщили в СК.

В ходе расследования было проведено более тысячи следственных действий, проанализированы и приобщены к материалам дела результаты ряда сложных экспертиз, в том числе радиоэлектронной и портретно-идентификационной.

Также белорусские следователи получили информацию о причастности кардеров к хищению информации с платежных карт граждан семи государств — Норвегии, Италии, ОАЭ, Германии, России, Туркменистана, Саудовской Аравии.

«По результатам расследования двум участникам группы предъявлено обвинение в несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 349), попытке хищения путем использования компьютерной техники (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 212) и неправомерном завладении компьютерной информацией (ст. 352) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Еще двое — объявлены в розыск, материалы в их отношении выделены в отдельное производство», — сообщает СК.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.