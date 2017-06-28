«Сотрудник милиции наступил ногой на лицо, приговаривая, что ему за это ничего не будет»

Житель Фаниполя Сергей Ткаченко обратился с заявлением в Дзержинский РОВД на действия сотрудников милиции, которые при задержании сильно его избили, причинив телесные повреждения, при этом порвали куртку. Поводом для обращения послужило жестокое и бесчеловечное обращение с ним сотрудника милиции Е. Безверхого.

После «визита» в отделение милиции судебно-медицинская экспертиза насчитала не менее 26 травматических воздействий на теле задержанного.

Так, согласно заключению эксперта у Ткаченко были «обнаружены ссадины на лице, верхних конечностях, на туловище, левой нижней конечности, синяков на лице, голове, верхних конечностях, левой нижней конечности, кровоизлияния на шее, правой верхней конечности, туловище, возникшие от действия тупого твердого предмета (предметов), давность образования соответствует 1-3 суткам ... Количество и локализация телесных повреждений свидетельствует о том, что последнему причинено не менее 26-ти травматических воздействий. Данные телесные повреждения у Ткаченко не могли образоваться от падения из положения стоя на твердую поверхность».

Следователь Дзержинского районного отдела Следственного комитета Д. Аполоник провел проверку, 7 июня опросил потерпевшего, а уже 12 июня вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту избиения.

«В ходе проведения проверки были установлены все сотрудники милиции, которые находились 9 мая 2017 года в Фанипольском отделении милиции, все опрошенные сотрудники милиции объяснили, что при нахождении С. Ткаченко в отделении милиции к последнему физическая сила не применялась, каких-либо телесных повреждений никто гражданину не наносил. Таким образом, в ходе проведенной проверки не было добыто достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что в отношении С. Ткаченко при нахождении его в отделении до последнего была применена физическая сила».

Что же на самом деле произошло в тот вечер в Фаниполе?

Сергей Ткаченко вместе с женой находились неподалеку от дома по улице Коласа. В этот день, 9 мая, семья сажала картошку и по этому поводу хозяин пропустил рюмку. К тому же, как пишут в протоколе сотрудники милиции, он был без рубашки.

В это время сотрудники патрульно-постовой службы Дзержинского РОВД несли дежурство по охране общественного порядка в Фаниполе. Они обратили внимание на полуобнаженного человека, а дальше, как часто отмечают в протоколах: «Ткаченко были сделаны неоднократные замечания по причине его поведения и пребывания в нетрезвом виде в общественном месте.

Когда ему предложили сесть в служебный автомобиль для дальнейшего разбирательства, со слов милиционеров «гражданин отреагировал в грубой форме, кричал, оскорблял сотрудников милиции, отказывался сесть в служебный автомобиль, хватался за форменное обмундирование».

Ему надели наручники и забросили в автомобиль.

Уже после составления в отделении милиции протоколов по статьям 23.4 КОАП (за неповиновение сотрудникам милиции) и 17.1 КоАП (мелкое хулиганство), Ткаченко отвели в другой кабинет.

«Мои руки были скованы наручниками за спиной. Сотрудник Безверхий ударом свалил меня на пол. Я в беспомощном и неподвижном состоянии лежал на животе на полу. В этот момент он взял еще одни наручники, и пристегнул мою правую ногу к наручникам за спиной. Я оказался в положении, которое называется в народе "ласточка". В таком положении я находился около сорока минут. Один из сотрудников, находившихся в комнате, заступился за меня, сказав милиционеру, чтобы тот прекратил употреблять в отношении меня запрещенные приемы. В этот момент Безверхий стал ногой мне на лицо и несколько раз повторил, что ему за это ничего не будет. При этом сотрудники милиции унижали меня и обывали жену, которая пришла узнать обо мне» — описывает унижения Сергей Ткаченко.

Опрошенные в ходе проверки сотрудники милиции отрицают применение физической силы и нанесение телесных повреждений Ткаченко.

С постановлением следственных об отказе в возбуждении уголовного дела Сергей Ткаченко не согласился и с помощью правозащитников ПЦ «Весна» подал жалобу на имя начальника Дзержинского РОСК, поскольку считает проведенную проверку неполной и поверхностной.

Так по мнению заявителя, следователь Д. Аполоник не опросил жену Сергея, которая была непосредственным свидетелем задержания и применения по отношению к нему физической силы и специальных средств. Не были опрошены и свидетели, который видели Ткаченко утром по выходе из отделения милиции со следами телесных повреждений.

Ткаченко обращает внимание, что в ходе проверки не была дана оценка записям камер видеонаблюдения, установленных в здании Фанипольского ОМ Дзержинского РОВД. Данный факт указывает на неполноту и поверхностность проведенной доследственной проверки. То же касается и записей видеорегистраторов на форменном обмундировании сотрудников милиции Климашевского и Безверхого, а также других сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу 9 мая.

Также следователем не дана полная и исчерпывающая оценка результатов проведенной судебно-медицинской экспертизы. Все эти обстоятельства указывают на неполноту и поверхностность проведенной доследственной проверки.

«Такое отношение к гражданам со стороны правоохранителей — ничто иное, как жестокое и бесчеловечное обращение, оскорбляющее человеческое достоинство. И ему должна быть дана надлежащая правовая оценка», — убежден Сергей Ткаченко.