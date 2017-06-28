Минчанин продал квартиру за доллары и лишился и денег, и жилья

Продал квартиру за $95 тыс. и лишился всей суммы. Резонансное дело о том, почему нельзя рассчитываться в иностранной валюте.

О том, что в системе есть брешь, позволяющая продавцам рассчитываться в иностранной, а не в национальной валюте, правоохранительные органы говорили давно. Но при непрозрачной системе расчета словить нарушителя за руку довольно сложно, еще сложнее доказать факт передачи денег в валюте и привлечь продавца к ответственности.

Недавно правоохранительным органам удалось пресечь именно такое правонарушение. Как сообщили в Департаменте финансовых расследований, 33-летний минчанин «погорел» на наличном расчете в иностранной валюте. $95 тыс, которые он получил за продажу квартиры, были полностью конфискованы в доход государства. Минчанин остался без денег и жилья. Кроме того, суд Первомайского района применил к нему санкции административного кодекса и присудил штраф в размере 50 базовых величин, что на сегодняшний день эквивалентно Br1150 (порядка $600). В ходе судебного заседания продавец не отрицал содеянного.

Минчанину вменялось нарушение указа Президента о скупке, продаже и обмене иностранной валюты без лицензии. Согласно договору купли-продажи квартиры расчет производился в белорусских рублях. $95 тыс., конфискованные у продавца в судебном порядке, поступят в государственную казну.

— Сделка купли-продажи квартиры является законной, другой вопрос, что по белорусскому законодательству продавец не имел права производить расчеты в иностранной валюте, — пояснили Realt.by в Департаменте финансовых расследований. — Мы никого не ловили за руку. Фигурант проходил по другому делу, связанному с коррупцией. Наличие $95 тыс. на банковском счету он объяснил продажей квартиры. Мы передали материалы в суд, и суд вынес такое решение: конфисковать всю сумму в полном объеме и оштрафовать фигуранта на 50 базовых величин.

Напомним, некоторые риэлтеры ратуют за полный запрет наличного расчета в ходе сделок купли-продажи недвижимости. Так, директор агентства недвижимости «СмартРиэлт» Татьяна Недерева-Архипец убеждена, что только безналичные расчеты могут быть полностью прозрачны для обеих сторон и фискальных органов.