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В честь 15-летнего юбилея МТС дарит персональные бонусы. Подключить можно до 29 июня, использовать — в течение недели

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  • 27 июня 2017, 19:59
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Компания МТС сегодня отмечает 15 лет с момента начала коммерческой эксплуатации в Беларуси и дарит бонусы своим абонентам на всех тарифных планах.

Персональные подарки от оператора — это минуты, гигабайты или баллы «МТС бонус». Чем дольше вы подключены к сети, тем большим будет размер бонуса.

Получить бонус можно двумя способами — ввести свой номер на сайте 15let.mts.by или отправить SМS с любым текстом на короткий номер 1515. Правда, сайт работает нестабильно, поэтому лучше воспользоваться вторым вариантом.
Сервис покажет, сколько лет вы абонент оператора, и предложит выбрать персональный бонус. Например, если ваш номер впервые появился в сети МТС более 14 лет назад, то в подарок можно выбрать 10 ГБ трафика, 300 минут внутри сети или 300 баллов «МТС бонус».

TUT.BY протестировали подарки на 12-летнем номере:


Бонусы можно подключить с 27 по 29 июня, а потратить — в течение семи дней. Кроме того, 27 июня звонки внутри сети автоматически стали бесплатными для всех абонентов МТС, независимо от тарифного плана.


TUT.BY

Метки: Общество (26729)

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