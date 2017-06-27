Университеты задним числом отменяют свободные дипломы

Белорусские вузы получили поручение правительства о том, что все выпускники должны быть трудоустроены. Университетам и институтам надо «дополнительно проработать» вопрос и «обеспечить стопроцентное распределение».

В редакцию TUT.BY написали возмущенные выпускники БГУ — справки о свободном трудоустройстве некоторым подписали еще в апреле, а расписаться за них не дают, требуя заявку от работодателя.

Студенты БГУ прислали в редакцию TUT.BY фотографии писем, которые показывают на их факультете. Это поручение правительства о том, что трудоустройство выпускников должно быть стопроцентным, и вузам надо обеспечить стопроцентное распределение.

— Мы, мягко говоря, возмущены. Окончательное распределение состоялось в апреле, а предварительное было в марте. В апреле в присутствии всей комиссии был подписан приказ о предоставлении справки о свободном трудоустройстве. В городах, куда должны были распределить, не было вакансий. Сейчас, за неделю до выпуска, нам звонят и говорят, что свободный диплом предоставлять нельзя и нас надо распределить. Просят принести заявки от компаний, где мы сейчас работаем, — рассказывает один из студентов. — В положении о распределении есть 7-я статья, по которой место распределения мы должны знать как минимум за два месяца до выпуска. А диплом получать уже в конце недели.

Студент рассказывает: в вузе от ребят, у которых уже есть право на «свободный диплом», требуют принести заявку на распределение от работодателя. При этом преподаватели не скрывают: от некоторых частных компаний заявки принимать не будут.





— Непонятно, что теперь будут делать с приказами о нашем распределении, которые были подписаны еще в апреле, — беспокоятся студенты.

— Подписывать новые задним числом? В распоряжении сказано, что всем выпускникам должны предоставить статус молодого специалиста и соответствующие льготы. Мы готовы написать заявление, что добровольно от льгот и статуса отказываемся и ни к кому претензий не имеем. Но такой вариант тоже не устраивает университет.

Начальник управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович факт проведения учреждениями высшего образования работы по стопроцентному распределению и наличия соответствующих поручений Министерства образования подтверждает.

— Уже на протяжении как минимум двух лет и правительство, и министерство, и университеты стремятся обеспечить всех бюджетников рабочими местами, — отмечает Сергей Касперович. — Если у человека есть льгота, например, если жена едет к мужу, или муж к жене едет туда, где нет работы, — конечно, такой студент получает справку о самостоятельном трудоустройстве. Законные права на льготу никто не отбирает. Но тех выпускников, которые получили образование за бюджетные средства и которые подлежат распределению, стремятся трудоустроить.

Весенние решения о «свободных дипломах» представитель Министерства образования называет «предварительными».

— Можно предположить, что эти решения принимались из-за недостаточного количества мест на момент проведения предварительной работы по распределению. Распределение фактически до выпуска может вестись. Более того, никто не отменял перераспределение.

Выпускникам, которые уже сами устроились на работу, Сергей Касперович предлагает не волноваться, а просить у работодателей заявки на распределение.

— Трудоустройство по распределению — это еще и социальные гарантии. Если человек работает по распределению — его не могут уволить, если он не нарушает трудовое законодательство. Это забота государства. То, что у правительства и Министерства образования есть желание трудоустроить всех — ничего плохого нет в ситуации, когда нет избытка рабочих мест в отдельных секторах экономики.

Что же делать тем выпускникам со свободным дипломом, которые уже нашли работу в негосударственных компаниях? По словам Сергея Касперовича, вузы не имеют права не принимать заявки на распределение от предприятий частных форм собственности.

— Заявки принимаются от организаций всех форм собственности: частной, государственной, смешанной. Другое дело, когда заявок избыточное количество, сначала удовлетворяются заказы базовых организаций, потом тех, где студенты были на практике, потом всех остальных. В соответствии с действующим законодательством об образовании все организации в этом плане равны, все имеют право на выпускника. Но полагаю, что ситуации с избытком заявок там, где их не хватало на стадии предварительного распределения, сейчас нет.