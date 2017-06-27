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Результаты ЦТ по математике будут известны 28-29 июня

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  • 27 июня 2017, 18:11
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Точную дату появления отметок централизованного тестирования по математике в РИКЗ пока не называют.

Результаты централизованного тестирования по математике абитуриенты узнают 28-29 июня, соответствующую информацию предоставит поступающим в текущем году Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ).

Централизованное тестирование (ЦТ) по математике прошло в Беларуси 18 июня. Как правило, результаты тестов появляются в течение десяти дней, однако в случае большого количества сдающих тестирования они могут быть известны в срок до двух недель.

Результаты ЦТ по математике в текущем году могут появиться уже в среду или четверг — подобную информацию предоставляют сотрудники института, но точную дату появления баллов в РИКЗ не называют.

Первыми свои баллы по математике узнают подписавшиеся на смс-рассылку абитуриенты, а в течение суток результаты появляются и на сайте РИКЗ.

На данный момент уже известны результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам, а также обществоведению. На этой неделе ожидаются баллы не только за тесты по математике, но и по биологии.


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Метки: Общество (26729), Образование (390)

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