Видеообращение белорусских музыкантов: «Пробиться через равнодушие и замалчивание»

Участники музыкального проекта «(Не) расстраляная паэзія» записали видеообращение, в котором объясняют почему важно обратить внимание на поэтов 1930-х годов.

Akute делают песней стихотворение Анатоля Вольного «Я цябе пакахаў», Dzieciuki написали музыку на стихотворение Михася Чарота, Vinsent выбрал для себя стихотворение «Метрапалітэн» Зямы Пивоварова, Лявон Вольский работает с произведением «Ты помніш» Юлия Таўбіна, Александр Помидоров запоет «Гультая» Моисея Кульбака... Трек-лист проекта «(Не) расстрелянная поэзия» готов, и началась работа в студии.

Песни будут представлены в сети осенью, а 29 октября в клубе «Брюгге» пройдет концертная премьера — ровно на 80-ю годовщину расстрела большинства поэтов-героев проекта.

«Мы имеем великолепную возможность сделать так, чтобы голоса тех, кто был безжалостно уничтожен, зазвучали вновь и приобрели новую силу», — говорит участница проекта Екатерина Водоносова, которая готовит песню на слова Алеся Дударя «Асыпае чэрвень белы сад».

Проект реализуется благодаря поддержке слушателей. На странице компании на Talaka.by собрано собрано 30% необходимых средств. Решено продлить ее еще на месяц. Тех, кто поддержит проект «(Не) расстрелянная поэзия» ждут пригласительные на концертную премьеру, специально изданные по этому поводу «молчаливые книги» с изображениями и цитатами поэтов и другие подарки.

Помимо собственно музыкальной части, проект имеет образовательный компонент.

На осень планируется проведение открытых лекций о литературе 1920-1930-х годов. В Facebook основаны страницы каждого из писателей-героев проекта, на которых содержатся их биографии, фото, стихи, отрывки из произведений, воспоминания о них и другие материалы. (Ссылки на все страницы)

Тех, кто поддержит проект «(Не) расстрелянная поэзия» ждут пригласительные на концертную премьеру, специально изданные по этому поводу «молчаливые книги» с изображениями и цитатами поэтов и другие подарки.