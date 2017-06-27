«Так мы с моей грудью и живем». В откровенном фотопроекте женщины рассказали, как научились любить себя такими, какие есть

Автор проекта Humans of Minsk опубликовала новую фотоистории #такаякакесть375, которые удивляют и восхищают своей открытостью. Женщины фотографировались и рассказывали, как они перестали комплексовать насчет своей груди и научились быть счастливыми.

Мы приводим лишь выдержки из их рассказов. Полностью истории вы можете прочитать на странице проекта.

Даша, 29 лет, фотожурналистка, автор проекта Humans of Minsk, сыну 1 год и 4 месяца





«...Потом я поступила в университет, и тогда мне стали делать комплименты по поводу груди. Мне казалось, что в ней нет ничего особенного — все так же, как у остальных. Но когда ты живешь в общаге с программистами, то замечаешь внимание, понимаешь, что, если утром ты пошла в майке без лифчика на кухню поставить чайник — все начинают улыбаться, становятся добрее.

Раньше я могла купить топ с декольте, мне нравилось это внимание, потому что я чувствовала, что это был мой козырь. Сейчас понимаю, что я этим манипулировала. Это возраст 18–20 лет, когда ты ищешь себя. Потом все постепенно изменилось. Сейчас мне не хочется, чтобы кто-то заглядывал в мое декольте, я хочу, чтобы мне смотрели в глаза, хочу, чтобы во мне видели личность, а не сексуальный объект и носителя какого-то там размера груди. В основном мои друзья — мужчины. И я хочу, чтобы меня воспринимали как друга, поэтому я сознательно не надеваю никаких вырезов, ничего не подчеркиваю. Зачем все усложнять? У меня есть один мужчина, которого я хочу соблазнять, — это мой муж.

Общество заигралось, что ли. Потому что грудь — это молочная железа. Она природой придумана для конкретных целей. И ее сексуальная объективизация — это странная игра».

Оля, 30 лет, фотограф, дочери 6 лет





«Мой одноклассник Дима, с которым я, кажется, тогда встречалась, смотрел с 4-й парты на мою 5-ю, а классуха ему говорит: "Дима, повернись к доске!" А он говорит: "Я к доске и повернулся". Я очень смеялась вместе со всем классом, и это было последней каплей, чтобы принять себя: я — такая.

Так я себя приняла и полюбила. Размер АА — это удобно. Бегать удобно, даже кормить дочку было удобно, поскольку груди не раздуло. Было очень комфортно, а потом все вернулось в добеременное состояние — ничего не обвисло, размер ААА — это лучший размер».

Анна, 34 года, психотерапевт, сыну 1 год и 4 месяца





«...Вот простой пример: мужские яички тоже отличаются по размеру и расположены асимметрично, но это просто биологический факт, и никто не акцентирует на этом внимание, это воспринимается как данность, в то время как груди "должны" быть красивыми, одинаковыми и с гордо торчащими сосками...

Я и сама переживала как раз из-за этой асимметрии, а когда начала кормить грудью, она стала еще заметнее. Я словила себя на том, что стараюсь бессознательно как-то жонглировать прикладываниями к груди, чтобы что-то якобы скорректировать, хотя моих мужчин — и мужа, и сына — моя грудь полностью устраивает. Это и смешно, и грустно».

Лена, 31 год, контент-менеджер, сыну 7 лет





«В многолетних поисках своего идеального белья я сделала немало открытий. Из последних: приходишь в брендовый магазин, а всё, что могут предложить на размер 75А, — это 70B с пуш-апом. Консультанты часто убеждают, что на размер А просто нет спроса. Но уже в Берлине у тех же брендов я спокойно нахожу бюстгальтер своего размера. Почему? Наши женщины настолько не любят себя, что не покупают размер А без поролона?»

Ольга, 34 года, экономист, двое детей





«Был момент в жизни, когда я ходила лысая — брила голову. Это была больше физиологическая потребность: у меня алопеция. Я понимала, что на меня все смотрят, часто даже не спрашивают — просто что-то думают. Алопеция обострилась после рождения и кормления грудью первого ребенка. Хотя, возможно, это событие в жизни и ни при чем.

Если о проблеме постоянно думать — может поехать крыша. Когда все началось, хотелось разобраться в том, что происходит. Начались врачи, обследования. Каждый врач в тебе что-то находит — щитовидка, надпочечники, иммунограмма. Это нагнетается анализами, справками, разговорами. Это печально. Но когда ты отпускаешь и расслабляешься, тогда и волосы начинают расти и не так сильно выпадать.

Мой образ зависит от моего настроения. Иногда хочется надеть каблук и платье и "поиграть в интеллигенцию" — когда иду в театр. Люблю повязать платок или быть домохозяйкой. Белье я покупаю исключительно для себя — оно должно быть удобным».

Катя, 31 год, журналистка, дочери 9 лет





«Во всех ситуациях, которые складывались не так, как я хотела, виноваты были небольшие железы в верхней части моего туловища. Это очень удобно. Платье не сидит? Грудь виновата. Секс плохой? Просто сиськи его не возбуждают. Занимаюсь неинтересной работой? Потому что, неуверенная в себе. И все — из-за маленькой груди!

...Но правда и в том, что люди, навязывающие мнение, что любовь и восхищение причитаются только обладательницам какого-то одного типа внешности, ограничивают и нас и себя самих. Может, в душе они все котики, но мне с ними не по пути. Мне не нравиться создавать мир, где людей делят на более или менее достойных хорошей жизни. Я считаю, что единственное качество, которым должны обладать претенденты на счастье — это быть живыми. Со своей чувствительностью, непрактичными проектами, дурацкими статьями и маленькой грудью, я хочу жить.

Надеюсь, моя грудь когда-нибудь простит меня за то, что я пыталась во всех своих бедах обвинить ее. Все это время она была совершенно ни при чем».

Марина, 32 года, супервайзер в отделе HR, дочери 7 лет





«Несколько лет назад я похудела примерно на 5 килограммов и получила, как говорится в народе, «минус первый»))) Маленькая грудь — это одно, отсутствие возможности купить белье — уже совсем другое. Потому что с этого момента покупка красивого бюстгальтера превратилась в ад. От одной мысли начинает дергаться веко. В абсолютно подавляющем количестве белья с размером 75А мне велик размер чашки. А размер 70А мне откровенно мал по обхвату грудной клетки. Совет купить специальную вставку для застежки, которая увеличивает объем лифчика по обхвату груди, не подходит — чашки в 70-х размерах поставлены слишком близко для моей фигуры, и, как бы иронично в моем случае это ни звучало, грудь не помещается. На вопрос о размере 75АА продавцы разводят руками — чашка АА считается «подростковой» и идет только с объемом груди 70. Поэтому подобрать такой бюстгальтер размера 75А, который (о чудо!) хорошо сядет на мою фигуру и при этом там не будет 80% поролона с сумасшедшим пуш-апом или розовых зайчиков на желтом фоне, — это просто праздник какой-то!

Так мы с моей грудью и живем: слегка обидевшись друг на друга, отмечаем покупку каждого комплекта красивого белья».

Маша, 30 лет, журналистка





«Я надеваю лифчик только на тренировки. В остальное время мне уютнее без него. Если кого-то и волнует мой угадывающийся сквозь футболку сосок, это не моя проблема. Меня-то как раз люди возбуждают не фрагментами тел, а целиком».

Юля, 31 год





«...Вот соратницы пишут интересное: какое исподнее следует надевать 25 марта. Личное — это политическое, даже если это просто трусы и лифчики.

Так вот, пишут девушки, ни в коем случае нельзя бюстгальтеры с косточками. Заберут. Отнимут.

У меня в руках кружевной лифчик и маникюрные ножницы. Я проделываю две маленькие дырочки, достаю металлические косточки и кручу их в руках. Действительно, их же можно заточить и вскрыть ими вены или ранить сокамерницу или даже кого-то из охраны. Изготовить отмычку, перепилить решетку, организовать побег, взять заложников и свалить в Панаму.

Кружевные лифчики — это легкомысленные недолговечные бабочки среди женского белья. Их не наденешь под трикотажную майку, под тонкое платье, под свитер, под — что там еще я ношу? Все современные женщины знают: только гладкие бюстгальтеры телесного цвета. Мастхэв, как пишут модные блогеры, которых мы все, конечно, не читаем, мы читаем "Медиазону" и "Медузу". Так вот, таких — телесных, тесных, под разные вырезы и проймы, разных фасонов — у меня несколько, и все они с косточками, и они действительно нужны, то ли дело это кружевное баловство, его и порезать не жалко на нужды революции».

Наталья, 35 лет, поэтесса





«В школе мальчики прижимали нас к стенке и щупали, выросла ли уже грудь, и громко сообщали о результатах друг другу. Или проводили рукой по спине, чтобы проверить, есть лифчик или нет. Это было очень унизительно, до сих пор помню это чувство.

Грудь долго не росла, а когда наконец выросла, была такая маленькая и какая-то вся неправильная, не получалось из нее (с ней?) декольте, не получалась "правильная" форма без лифчиков. Но постепенно она мне стала нравиться: такая волшебная вещь, совершенство формы, красиво, когда напрягаются соски. Меня возбуждает моя собственная грудь».

Марина, 48 лет, музыкант, сыновьям 19 и 10 лет





«Молодежь парится насчет размера, я — нет. Я человек, который вырос на природе и в гармонии с природой. И нравилась мужчинам — на размер никто не обращал внимания, мне было о чем с ними поговорить».