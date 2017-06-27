Как МАЗ едва не попал на 100 миллионов долларов. Стали известны подробности аферы, в эпицентре которой оказался Минский автозавод

«Белорусскому партизану» стали известны подробности крупнейшей аферы, в эпицентре которой оказался Минский автозавод.
О том, что МАЗ «кинули» в Украине на приличную сумму, стало известно осенью минувшего года из официального сообщения Службы безопасности Украины.
В 2013 году руководители украинской коммерческой структуры заключили договор с представителем ОАО «Минский автомобильный завод» в Украине на поставку 150 грузовых автомобилей марки МАЗ и прицепов к ним стоимостью более 15 млн. долларов США. Полученные грузовики были проданы другим предприятиям, а деньги мошенники обналичили и присвоили.
18 и 19 октября 2016 года оперативники СБУ с привлечением специалистов МАЗ провели ряд обысков на автотранспортных предприятиях Хмельницкой, Запорожской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областей. По результатам обысков изъято 100 грузовиков, находившихся в розыске. В январе текущего года сотрудники СБУ нашли оставшиеся полсотни машин, похищенных у Минского автозавода с помощью мошеннической схемы.
Следствие по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой) УК Украины. Дело находится в производстве следственной группы Главного следственного управления Национальной полиции Украины, курирует его Генеральная прокуратура.
По сведениям «Белорусского партизана», контракт между ОАО «Минский автомобильный завод» и ООО «РАНТ» (Украина) был заключен 25 мая 2013 года. Предмет договора: изготовление и передача в собст енность украинской компании автомобилей МАЗ-6501А8-325-000 в количестве 1 тыс. шт. и еще 1тыс. шт. прицепов МАЗ-856103- 010.
Общая стоимость контракта составила 100 млн. 200 тыс. долларов США. Можно представить, как радовались такой удаче топ-менеджеры автозавода и Министерства промышленности!
По условиям контракта, покупатель должен был произвести оплату товара в течение 180 календарных дней со дня отгрузки каждой его единицы, а также обязался предоставить безотзывную банковскую гарантию на стоимость готовой к отгрузке автотехники сроком действия до 200 календарных дней с даты отгрузки последней единицы товара.
ООО «РАНТ» свои обязательства не выполнил — гарантий не предоставил и ни цента не заплатил доверчивым белорусам за поставленную партию МАЗов и прицепов, по 150 шт., на сумму 15 млн. 030 тыс. долларов США.
Следствием установлено, что лица, связанные с украинской компанией, «путем составления поддельных документов, по которым у ООО «РАНТ» возникла фиктивная задолженность перед другими субъектами хозяйствования, и дальнейшего их использования в судах, заключая мировые соглашения, передали 100 единиц полученной от ОАО «Минский автомобильный завод» автотехники в счет погашения этого долга, который значительно меньше ее стоимости.
В материалах уголовного дела сообщается, что «в результате мошеннических действий неустановленными лицами ОАО "Минский автомобильный завод" причинен материальный ущерб на сумму 15 млн. 030 тыс. долларов США».
Следствие продолжается.
Самое обсуждаемое
«Потом они влепят дом напротив дворца». Гомельчане воюют за исторический центр
Боец «Беркута», разгонявший Майдан, устроился в минский ОМОН и засветился в суде
Белстат: Средняя зарплата в Гомельской области в мае составила 712,1 рубля
Эксперт: «Остановить белорусизацию уже будет сложно»
Власти хотят сдать в коммерческую аренду рыболовные угодья на Соже
В Гомеле в популярном для посещения горожанами месте ожило болото и едва не затянуло человека — фото
Принц Саудовской Аравии пообещал разбить Россию в Сирии за три дня