Как МАЗ едва не попал на 100 миллионов долларов. Стали известны подробности аферы, в эпицентре которой оказался Минский автозавод

«Белорусскому партизану» стали известны подробности крупнейшей аферы, в эпицентре которой оказался Минский автозавод.

О том, что МАЗ «кинули» в Украине на приличную сумму, стало известно осенью минувшего года из официального сообщения Службы безопасности Украины.

В 2013 году руководители украинской коммерческой структуры заключили договор с представителем ОАО «Минский автомобильный завод» в Украине на поставку 150 грузовых автомобилей марки МАЗ и прицепов к ним стоимостью более 15 млн. долларов США. Полученные грузовики были проданы другим предприятиям, а деньги мошенники обналичили и присвоили.

18 и 19 октября 2016 года оперативники СБУ с привлечением специалистов МАЗ провели ряд обысков на автотранспортных предприятиях Хмельницкой, Запорожской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областей. По результатам обысков изъято 100 грузовиков, находившихся в розыске. В январе текущего года сотрудники СБУ нашли оставшиеся полсотни машин, похищенных у Минского автозавода с помощью мошеннической схемы.

Следствие по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой) УК Украины. Дело находится в производстве следственной группы Главного следственного управления Национальной полиции Украины, курирует его Генеральная прокуратура.

По сведениям «Белорусского партизана», контракт между ОАО «Минский автомобильный завод» и ООО «РАНТ» (Украина) был заключен 25 мая 2013 года. Предмет договора: изготовление и передача в собст енность украинской компании автомобилей МАЗ-6501А8-325-000 в количестве 1 тыс. шт. и еще 1тыс. шт. прицепов МАЗ-856103- 010.

Общая стоимость контракта составила 100 млн. 200 тыс. долларов США. Можно представить, как радовались такой удаче топ-менеджеры автозавода и Министерства промышленности!

По условиям контракта, покупатель должен был произвести оплату товара в течение 180 календарных дней со дня отгрузки каждой его единицы, а также обязался предоставить безотзывную банковскую гарантию на стоимость готовой к отгрузке автотехники сроком действия до 200 календарных дней с даты отгрузки последней единицы товара.

ООО «РАНТ» свои обязательства не выполнил — гарантий не предоставил и ни цента не заплатил доверчивым белорусам за поставленную партию МАЗов и прицепов, по 150 шт., на сумму 15 млн. 030 тыс. долларов США.

Следствием установлено, что лица, связанные с украинской компанией, «путем составления поддельных документов, по которым у ООО «РАНТ» возникла фиктивная задолженность перед другими субъектами хозяйствования, и дальнейшего их использования в судах, заключая мировые соглашения, передали 100 единиц полученной от ОАО «Минский автомобильный завод» автотехники в счет погашения этого долга, который значительно меньше ее стоимости.

В материалах уголовного дела сообщается, что «в результате мошеннических действий неустановленными лицами ОАО "Минский автомобильный завод" причинен материальный ущерб на сумму 15 млн. 030 тыс. долларов США».

Следствие продолжается.