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Канада снимает экономические санкции с Беларуси

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  • 27 июня 2017, 12:01
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Канада снимает экономические санкции с Беларуси, сообщает CBC News со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Канады.

«Этот пересмотренный подход отражает признание Канадой того, что правительство Беларуси добилось прогресса в ключевых областях, включая освобождение политических заключенных и проведение мирных президентских выборов в октябре 2015 года. Канада также признает конструктивную роль Беларуси в содействии переговорам по урегулированию конфликта в Украине», — приводит издание цитату из заявления МИД Канады.

По информации издания, санкции будут сняты с 12 июля текущего года, таким образом будут ликвидированы ограничения на торговлю между странами.

В мае 2016 года Канада запустила процедуру снятия с Беларуси санкций, введенных 14 декабря 2006 года, в соответствии с обязательствами правительства Канады в сфере дипломатических связей с международным сообществом.

Interfax

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