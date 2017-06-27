Стройка 26 06 и 28 06:
Керамин 19 06 - 02 07:

В рейтинге армий мира Беларусь заняла 50-е место

  1. Главная страница
  2. Новости Беларуси
  • 27 июня 2017, 11:40
  • 1049
  • 1




Беларусь занимает 50-е место в мире по военной мощи. Об этом свидетельствуют данные рейтинга 2017 Military Strength Ranking.

Согласно рейтингу текущего года Беларусь расположена на 50-м месте. В тройке лидеров — США, Россия и Китай. Беларусь же расположена в компании таких стран, как Филиппины (49), Дания (51) и Бангладеш (52).

В Восточной и Центральной Европе Беларусь находится на шестом месте: республику обходят Румыния, Чехия, Украина, Польша и Россия. В то же время наша армия сильнее, чем армии Венгрии, Словакии и Болгарии. Беларусь имеет достаточно высокие позиции по наличию в войсках вооружений и оснащенности, но низкие места с точки зрения финансирования армии и количества военнослужащих. Последние места в рейтинге занимают Сьерра-Лионе, Суринам и Ботсвана.

Рейтинг Military Strength Ranking учитывает численность Вооруженных сил, наличие и количество военной техники, финансирование армии и другие аспекты.


Ежедневник

Метки: Политика (12859)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


ksk 26 06 - 30 06:

Самое читаемое