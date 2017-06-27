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Видеофакт: президент Вьетнама прибыл в Беларусь

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  • 27 июня 2017, 11:30
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Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг прибыл в Беларусь, где его, а также сопровождающих лиц, ждет насыщенная программа.

В Национальном аэропорту «Минск» высокого гостя встречал вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко.


Naviny.by

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Метки: Политика (12859)

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