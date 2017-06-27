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У інтэрнэце збіраюць подпісы пад заявай у суд на прэс-сакратара Мінабароны

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  • 27 июня 2017, 10:07
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Праціўнікі вайсковых парадаў у Мінску збіраюць у інтэрнэце подпісы пад калектыўным зваротам у суд. Яны хочуць судзіцца з прэс-сакратаром Міністэрства абароны палкоўнікам Уладзімірам Макаравым.

На прэс-канферэнцыі 26 чэрвеня прадстаўнік Мінабароны назваў тых, хто выступае супраць параду, ідэйнымі нашчадкамі фашысцкага гаўляйтара Вільгельма Кубэ, які кіраваў Беларуссю падчас акупацыі.

У звароце, змешчаным у інтэрнэце з гэтай нагоды, падкрэсліваецца: «Выступаючы як прэс-сакратар, Уладзімір Макараў прадстаўляў не сваё асабістае меркаванне, а пазіцыю міністэрства. Гэтае выказванне глыбока абражае тых, хто выступае супраць правядзення вайсковых парадаў у горадзе, кіруючыся выключна пытаннямі рацыянальнага выдаткавання бюджэтных сродкаў і бяспекай людзей».

Ініцыятары мяркуюць падаць калектыўны пазоў аб абароне гонару і годнасці і запатрабаваць ад прэс-сакратара Мінабароны публічна прынесці прабачэнні.


Еўрарадыё

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