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Украинского посла вызвали в МИД из-за критики учений «Славянское братство-2017»

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  • 26 июня 2017, 17:10
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26 июня в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим. Это произошло в связи с «тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения «Славянское братство — 2017». Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Дипломату указали на то, что его заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений Беларуси и Украины, а также содержат необоснованные обвинения Беларуси в несоблюдении мер безопасности и доверия в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Также в МИД заявили, что учения «Славянское братство» прошли в соответствии с нормами международного права и обязательствами Беларуси в рамках ОБСЕ.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Беларусь приглашала наблюдателей из Украины и других государств на основные военные учения — от «Неман — 2001» и до «Запад — 2013», хотя могла бы этого не делать. В свою очередь Украина в этот период ни разу не приглашала военных наблюдателей из Беларуси, отмечается в заявлении МИД.

Ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что на учении «Славянское братство» наблюдателям показали «театрализованное представление», а сами военные тренировки прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя, военного атташе.


Telegraf.by

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