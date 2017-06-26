Через электронные кошельки белорусских наркоторговцев в 2016 году прошло более $3 млн

Через электронные кошельки наркоторговцев в 2016 году прошло более $3 млн. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, передает корреспондент БелТА.

Комментируя ситуацию с наркоторговлей в интернете, представитель МВД отметил, что специальные подразделения интернет-разведки активно работают с электронными кошельками наркоторговцев. «При обнаружении мы приостанавливаем операции по таким кошелькам. За прошлый год только установленных операций было на сумму более $3 млн. Из них операции на $300 тыс. были нами пресечены — мы ограничили движение денег», — сказал Геннадий Казакевич.

По его словам, в этом году уже были заблокированы транзакции по 599 электронным кошелькам.