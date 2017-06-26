В Минске мужчина попал в реанимацию после укуса гадюки

Минчанин стал жертвой ядовитой змеи во время утренней прогулки возле водохранилища Дрозды.

50-летний мужчина хотел сфотографировать живописный пейзаж, но выронил телефон. Приподнял пришвартованную лодку, чтобы достать мобильник, и получил укус в большой палец руки.

Пострадавший не растерялся, оказал себе первую помощь, оглушил змею камнем, положил ее в банку и отправился в Заславль, в поликлинику по месту жительства. Как сообщает kp.by, там было принято решение вызывать «скорую» и госпитализировать пациента. Спустя два часа с момента встречи со змеей мужчина оказался в больнице — к этому моменту рука с укушенным пальцем распухла до плеча и посинела, в скорой минчанин терял сознание. Пациент три дня провел в реанимации и еще несколько дней лечился до полного выздоровления.

По мнению специалиста, последствия были бы легче, если бы не было потеряно столько времени. Высасывать яд не стоит — ранку лучше промыть, перевязать, а конечность зафиксировать без движения. В целом, от укуса гадюки обыкновенной можно умереть или в случае аллергической реакции на яд, или в случае, если помощь была оказана неправильно или несвоевременно.