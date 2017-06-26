Свидетелям по уголовным делам предоставят право на адвоката. До этого они могли приводить с собой в суд только законных представителей. Сегодня депутаты проголосовали за законопроект в первом чтении. Как ожидается, норма станет дополнительной защитой для всех участников процесса.
На этот пробел в законодательстве обратил внимание Конституционный суд.
По мнению юристов, показания свидетелей служат важным источником
доказательств. В то же время невыполнение ими норм законодательства,
ошибки в показаниях могут для них самих повлечь уголовную
ответственность.
— Следственные органы, которые будут вести дело, в присутствии адвоката
не смогут оказывать моральное или иное воздействие на свидетелей. Таким
образом, снизится вероятность, когда свидетель может дать показания,
которые не будут соответствовать действительности в силу субъективных
причин,
— сказал министр юстиции Олег Слижевский, представляя
законопроект.
Адвокат свидетеля сможет оказывать юридическую помощь, присутствовать
на допросах, задавать вопросы своему клиенту во время заседания,
знакомиться с протоколами заседаний и писать замечания насчет его
содержания.
— Могут быть такие практические моменты, когда во время допроса
свидетелю зададут вопрос, на который он не будет знать ответа и сможет
попросить перерыв и проконсультироваться со своим адвокатом,
— пояснил
практические изменения Олег Слижевский.
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