Беларусь в рейтинге социального развития опередила Россию и отстала от остальных соседей

Опубликован новый рейтинг социального развития (2017 Social Progress Index). Беларусь в нем на 65-й строчке из 128. Выше России, но ниже всех остальных стран-соседей.

Индекс социального развития — это совокупность социальных и экологических показателей. Он отражает три аспекта прогресса в обществе: основные потребности человека, основы благополучия и возможности.В индексе социального развития за 2017 год — данные по 128 странам, каждую исследователи оценивали по 50 показателям.В этом году Беларусь на 65-м месте в рейтинге, Россия — на 67-м, Украина — на 64-м. Остальные соседи значительно выше: Латвия — на 34-м, Литва — на 35-м, Польша — на 32-м.Высокие оценки Беларусь получила за такие показатели, как «доступ к базовым знаниям», «питание и базовое медицинское обслуживание», «вода и санитария», «личная безопасность».Низкие оценки — в категориях «личные права» (проблемы с политическими правами, свободой слова, собраний и правом частной собственности), «здоровье и хорошее самочувствие» (невысокая ожидаемая продолжительность жизни в 60 лет, много смертей от неинфекционных заболеваний, высокий уровень самоубийств), «толерантность и инклюзия» (проблемы с толерантностью к мигрантам и гомосексуалистам), «качество окружающей среды» (загрязнение воздуха, связанное со смертями, высокий уровень выбросов парниковых газов), «личная свобода и выбор» (не очень хорошо обстоят дела со свободой выбора и свободой религий), «жилищные условия» (проблемы с доступностью жилья).Беларусь входит в группу стран, у которых индекс социального прогресса «выше среднего». В основном в нее входят страны бывшего Советского Союза, балканские и латиноамериканские страны. Есть там и три страны Ближнего Востока, две африканские страны, несколько стран Азии. Исследователи отмечают, что в группу входят страны, резко различающиеся по уровню экономического развития.Лидер рейтинга — Дания, на втором месте — Финляндия, на третьем — Исландия и Норвегия.