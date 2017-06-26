Беларусь в рейтинге социального развития опередила Россию и отстала от остальных соседей

Опубликован новый рейтинг социального развития (2017 Social Progress Index). Беларусь в нем на 65-й строчке из 128. Выше России, но ниже всех остальных стран-соседей.
Индекс социального развития — это совокупность социальных
и экологических показателей. Он отражает три аспекта прогресса
в обществе: основные потребности человека, основы благополучия
и возможности.
В индексе социального развития за 2017 год — данные по 128 странам,
каждую исследователи оценивали по 50 показателям.
В этом году Беларусь на 65-м месте в рейтинге, Россия — на 67-м,
Украина — на 64-м. Остальные соседи значительно выше: Латвия — на 34-м,
Литва — на 35-м, Польша — на 32-м.
Высокие оценки Беларусь получила за такие показатели, как «доступ
к базовым знаниям», «питание и базовое медицинское обслуживание», «вода
и санитария», «личная безопасность».
Низкие оценки — в категориях «личные права» (проблемы с политическими
правами, свободой слова, собраний и правом частной собственности),
«здоровье и хорошее самочувствие» (невысокая ожидаемая продолжительность
жизни в 60 лет, много смертей от неинфекционных заболеваний, высокий
уровень самоубийств), «толерантность и инклюзия» (проблемы
с толерантностью к мигрантам и гомосексуалистам), «качество окружающей
среды» (загрязнение воздуха, связанное со смертями, высокий уровень
выбросов парниковых газов), «личная свобода и выбор» (не очень хорошо
обстоят дела со свободой выбора и свободой религий), «жилищные условия»
(проблемы с доступностью жилья).
Беларусь входит в группу стран, у которых индекс социального прогресса
«выше среднего». В основном в нее входят страны бывшего Советского
Союза, балканские и латиноамериканские страны. Есть там и три страны
Ближнего Востока, две африканские страны, несколько стран Азии.
Исследователи отмечают, что в группу входят страны, резко различающиеся
по уровню экономического развития.
Лидер рейтинга — Дания, на втором месте — Финляндия, на третьем —
Исландия и Норвегия.
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