Гражданина Беларуси задержали в Чернигове, подозревают в шпионаже

В Чернигове задержали белоруса по подозрению в сборе информации, составляющей государственную тайну, и ее передачи иностранному государству.

Гражданин Беларуси, как следует из обнародованного судебного решения, был задержан 16 июня сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Согласно решению суда, 19 июня он переведен на содержание в изолятор СБУ в Киеве.

Фамилия белоруса пока не уточняется. Известно лишь, что он не женат, нигде не работает, имеет на иждивении отца-пенсионера, и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

В Службе безопасности Украины пока этот задержание не комментируют. В судебном решении также не уточняется, какой иностранном государстве он передавал секретную информацию, и во время которых обстоятельств был задержан.

Досудебное расследование продолжается, но на судебном заседании, при избрании меры пресечения, гражданин Беларуси заявил, что изложенное следователем в деле не соответствует действительности и основания для содержания его под стражей отсутствуют. На судебном процессе присутствовал переводчик.

По законодательству Украины, «передача или сбор с целью передачи иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну, если эти действия совершены иностранцем или лицом без гражданства» наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией или без конфискации".