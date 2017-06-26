В Ганцевичах сотрудники ГАИ задержали водителя с 4,2 промилле алкоголя в крови

В Ганцевичах задержан водитель с очень высоким содержанием алкоголя в крови, сообщает Брестская областная ГАИ.

В субботу двадцать четвертого июня сотрудники Госавтоинспекции примерно в 23:50 остановили автомобиль марки Ford под управлением двадцатипятилетнего молодого человека. Парень был очень пьян, в его крови обнаружили 4,2 промилле алкоголя.Было установлено, что молодой человек поругался со своей женой, после чего он выпил спиртное и сел за руль, чтобы поехать на дачу. Парня отстранили от управления транспортными средствами.Некоторое время назад житель Гродно в 7-й раз попался в нетрезвом виде за рулем авто. Мужчина ехал на побитой машине марки Audi и у него не было прав. А в столице сотрудники ГАИ остановили нетрезвого водителя маршрутки. Мужчина 1969 года рождения в 2006 году уже лишался прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.