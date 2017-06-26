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Фотофакт: глава МИД Макей и иностранные послы в вышиванках

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  • 26 июня 2017, 12:40
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25 июня главы аккредитованных в Беларуси дипмиссий вместе со своими семьями приняли участие в Дне белорусской вышиванки. Мероприятие было приурочено ко Дню независимости, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Гостей праздника встречал министр иностранных дел Владимир Макей с супругой актрисой Верой Поляковой-Макей.


«Хорошо, что сегодня мы имеем возможность вернуться к истории, вернуться к нашим корням. Я считаю, что наша сегодняшняя встреча — это ваш вклад в развитие белорусской идентичности, в развитие белорусского государства», — отметил Макей.

По его словам, характерные черты национального менталитета белорусов — миролюбие и некофликтность — проявляются и в национальных орнаментах, которые по своей сути направлены исключительно на мир и объединение.

Глава МИД выразил надежду, что традиция, заложенная сегодня, будет и впредь сохраняться и развиваться.



Фото — пресс-служба МИД РБ, Naviny.by

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