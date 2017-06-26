С 1 июля в Беларусь можно ввозить всего до 5 кг овощей-фруктов, при частых поездках ограничения еще строже

Вступают в силу новые нормы Евразийского экономического союза.

С 1 июля на территорию стран ЕАЭС (Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан) один человек сможет провозить не более 5 кг овощей и фруктов, а также до трех букетов цветов (до 45 стеблей).

Под норму подпадают также орехи, бобовые, ягоды, грибы.

Если объемы превышены, нужен фитосанитарный сертификат.

Нормы действуют для разового пересечения границы. Это значит, ввезти 5 кг овощей или фруктов можно раз в неделю.

Стоит напомнить, что прежние ограничения на ввоз продуктов никто не отменял. Если вы были за границей чаще чем раз в три месяца, то по нормам можете ввезти не более 10 кг продуктов. Если вы пересекали границу чаще чем раз в неделю, то норма по продуктам — 5 кг, в том числе только 1 литр спиртного. За все, что сверх этой нормы, придется выплатить пошлину.