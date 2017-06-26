«Дариду» начали подделывать. Производитель напитков готов судиться

Рынок безалкогольных напитков Беларуси перенасыщен как отечественной, так и зарубежной продукцией, пишет Александр Ярошевич в интернет-газете Naviny.by.
Один из старейших белорусских производителей безалкогольных напитков «Дарида» встречает свое 25-летие в условиях ужесточившейся конкуренции.
«Дариду» начали подделывать
«В настоящее время рынок безалкогольных напитков Беларуси перенасыщен предложенной продуктовой линейкой как отечественных, так и зарубежных производителей. Полка магазина уже совсем не та, которую мы видели, например, пять лет назад», — рассказывает Naviny.by генеральный директор «Дарида» Дмитрий Неверович.
С одной стороны, за эти пять лет на рынок пришли несколько серьезных иностранных игроков с колоссальными маркетинговыми бюджетами. С другой стороны, в Беларуси появились много небольших и в основной массе российских производителей с низкими ценами на низкокачественную продукцию.
«Некоторые из них даже пытаются повторить вкусовые качества продукции предприятия "Дарида", используя низкокачественное сырье, и даже не стесняются производить откровенный плагиат, наклеив схожую этикетку на бутылку», — отмечает Дмитрий Неверович.
С одним из таких производителей «Дарида» думает судиться. Речь идет об индивидуальном предпринимателе, который имеет довольно широкую дистрибуцию в крупных белорусских сетях.
«Мы направили этому поставщику досудебную претензию. И если он не изменит этикетку, которая вводит покупателя в заблуждение, то мы будем вынуждены обратиться в суд», — говорит начальник управления маркетинговой политики «Дариды» Андрей Кацура.
Ужесточившаяся конкуренция на белорусском рынке привела к существенному снижению доходности у белорусских производителей.
«Безусловно, после создания Таможенного союза мы столкнулись с куда более жесткой конкуренцией, нежели ранее. При необходимости сохранять качество нашей продукции на должном уровне, инвестиции в продвижение на "домашнем" рынке пришлось увеличивать в разы. И все это на фоне сокращающихся объемов потребления безалкогольной продукции», — подчеркивает гендиректор «Дариды».
К примеру, по данным одного из независимых агентств, которое анализирует рынок потребления напитков, за последний год продажи минеральной и питьевой воды снизились на 4%. В то же время «Дариде» удалось нарастить свою долю на 1% — до 26%.
«Но для сохранения такой доли нам приходится тратить необоснованно много средств, а ведь еще надо думать и о модернизации производственных мощностей, что тоже отвлекает колоссальные средства. В текущих реалиях белорусские предприятия вынуждены работать на грани рентабельности», — подчеркивает Дмитрий Неверович.
По его мнению, в ближайшие три года объем рынка безалкогольных напитков продолжит снижаться.
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