Российские ракетные комплексы «Искандер» могут появиться на вооружении Беларуси

Глава дипломатической миссии Беларуси в РФ Игорь Петришенко не исключил, что на вооружении нашей страны может появиться российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

На сегодняшний день, по его словам, основным зенитно-ракетным комплексом в Беларуси остается система С-300.

«Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов „Искандер“ могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками. Ожидаем, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО Беларуси», — заявил дипломат в интервью РИА «Новости».

Впервые публично «Искандер» представили в августе 1999 года на аэрокосмическом салоне МАКС. Основное его назначение — это уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. ОТРК использует квазибалистическую и крылатую ракету.