Министерство обороны объяснило, почему танк врезался в столб

Напомним, вечером 24 июня в Минске прошла репетиция парада 3 Июля. Во время проезда по проспекту Независимости один из танков у метро «Московская» врезался в столб.

Человек на улице случайно снял момент аварии. Танк занесло, развернуло и ударило в фонарный столб. Танкист, сидевший в люке, можно сказать, родился в рубашке:

Как сообщили «НН» в пресс-службе Министерства обороны РБ, главной причиной аварии во время репетиции парада стали сложные погодные условия, а конкретно — скользкая дорога после ливня.

«Уже приняты все возможные меры, чтобы такое больше не повторилось: проведены дополнительные инструктажи и специальные занятия ответственных людей. Проверка по делу еще идет, согласно ее результатом будут приняты соответствующие решения и меры. Одно теперь возможно сказать точно: техника была исправна», — прокомментировал пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны, полковник Владимир Макаров.