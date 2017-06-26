Посол РФ Суриков поддерживает отмену роуминга между Беларусью и Россией

Минск и Москва должны обсудить возможность отмены мобильного роуминга для граждан Союзного государства. Об этом заявил посол России Александр Суриков в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».
25 июня 2017 года исполнилось двадцать пять лет со дня установления
дипломатических отношений между РФ и Беларусью. Суриков отметил успехи
союзной интеграции. Самым важным достижением стало отсутствие границ
между странами. Журналист «Беларусь1» поинтересовался у дипломата, когда
белорусы и россияне будут разговаривать друг с другом без роуминга.
Ведь для граждан 28 стран Евросоюза с 15 июня отменен мобильный роуминг
на всей территории ЕС.
— Это хороший пример для нас, для Союзного государства,
— ответил
Суриков. — Думаю, мобильные операторы с неохотой пойдут на это. Но это
хороший пример для подражания, который можно взять на вооружение. Есть
вопрос для обсуждения на площадке Союзного государства.
Посол России в Беларуси также надеется, что Минск и Москва подготовят
соглашение о взаимном признании виз до конца 2017 года. «Выдала
Беларусь, условно говоря, визу гражданину Германии, и она автоматически
признается в России. То есть этот гражданин третьей страны может без
всяких вопросов прибыть на территорию России и наоборот. Я так понимаю,
что к концу года это межправсоглашение будет готово»
, — сказал Суриков.
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