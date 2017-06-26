Посол РФ Суриков поддерживает отмену роуминга между Беларусью и Россией

Минск и Москва должны обсудить возможность отмены мобильного роуминга для граждан Союзного государства. Об этом заявил посол России Александр Суриков в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

25 июня 2017 года исполнилось двадцать пять лет со дня установления дипломатических отношений между РФ и Беларусью. Суриков отметил успехи союзной интеграции. Самым важным достижением стало отсутствие границ между странами. Журналист «Беларусь1» поинтересовался у дипломата, когда белорусы и россияне будут разговаривать друг с другом без роуминга. Ведь для граждан 28 стран Евросоюза с 15 июня отменен мобильный роуминг на всей территории ЕС.— Это хороший пример для нас, для Союзного государства, — ответил Суриков. — Думаю, мобильные операторы с неохотой пойдут на это. Но это хороший пример для подражания, который можно взять на вооружение. Есть вопрос для обсуждения на площадке Союзного государства.Посол России в Беларуси также надеется, что Минск и Москва подготовят соглашение о взаимном признании виз до конца 2017 года. «Выдала Беларусь, условно говоря, визу гражданину Германии, и она автоматически признается в России. То есть этот гражданин третьей страны может без всяких вопросов прибыть на территорию России и наоборот. Я так понимаю, что к концу года это межправсоглашение будет готово», — сказал Суриков.