В Беларуси начался сбор подписей под петицией с требованием прекратить проведение военных парадов в пределах Минска

В Беларуси начался сбор подписей под петицией с требованием прекратить проведение военных парадов с использованием тяжелой техники в пределах Минска.

«Просим рассмотреть возможность перенести проведение парадов с использованием тяжелой военной техники за пределы города Минска! Для этого существуют специально предназначенные для этого площадки за пределом города, например, на военные полигоны», — говорится в петиции, размещенной на сайте petitions.by.

Обращение планируется направить в Администрацию президента и министерство обороны Беларуси.

По мнению авторов петиции, скопление тяжелой военной техники в центре города увеличивает загазованность и наносит ущерб экологии города и вредит здоровью граждан. Кроме того, использование тяжелой военной техники приводит к повреждению дорожного покрытия и разметки на улицах Минска. «Нередки случаи ДТП с участием тяжелой военной техники. Восстановление (ремонт) дорожной инфраструктуры дорого обходится бюджету города», — отмечается в ней.

В петиции также обращается внимание на то, что «грохот, создаваемый тяжелой военной техникой, мешает отдыху и работе граждан», а репетиции и сам парад «создают транспортный коллапс в центре города и на основных магистралях».

Авторы обращения предлагают проводить в пределах Минска парады только личным составом и легкой колесной техникой.

Петиция была размещена в субботу, и уже собрала более 500 подписей.

Очередной парад с использованием военной техники должен пройти в Минске 3 июля в День Независимости страны.