В Беларуси отмечают День молодежи. К ней относится каждый пятый житель страны

Сегодня в Беларуси отмечают День молодежи. К этой группе относятся люди в возрасте от 14 до 31 года. Это каждый пятый житель страны.

По данным Белстата, на 1 января этого года в Беларуси проживало чуть больше 1 млн 992 тысяч человек в возрасте от 14 до 31 года. Среди них самая массовая группа — люди в возрасте 25-30 лет, их 897,4 тысячи человек.

В Гомельской области живет больше всего молодых людей по сравнению с другими областями — 284,5 тысячи человек. В Минске — 510,5 тысячи.

Много молодежи работает в сфере IT-технологий: здесь каждый второй сотрудник в возрасте до 31 года. В промышленности молодежь составляет пятую часть, в торговле, финансовой деятельности, сфере информации и связи молодых людей от 29 до 38%.

Среди молодых людей много студентов. На начало 2016/2017 учебного года их было 313,2 тысячи. При этом на специальности «коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства» учится каждый третий студент, «техника и технологии» — каждый пятый, «педагогика» — 9% от общего числа студентов, «сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство» — 8,1% молодых людей, а «здравоохранение» — 6,7%.

Белстат сообщает, что на начало этого года среди молодежи в возрасте 16-29 лет физкультурой и спортом занимались 51,1% молодых мужчин и 45,9% молодых женщин. При этом 10,9% молодежи занимаются спортом четыре-шесть раз в неделю.