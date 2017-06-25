В Минске во время репетиции военного парада танк врезался в фонарный столб

24 июня танк, который ехал в сторону центра на генеральную репетицию парада, в районе станции метро «Московская» врезался в дерево и снес фонарный столб, сообщает CityDog.by.

По предварительным данным, никто не пострадал. Танк получил повреждения.

В субботу в Минске пройдет генеральная репетиция парада ко Дню независимости. В 18.00 механизированная колонна выдвинулась в центр. В связи с этим было временно ограничено движение транспорта по проспекту Независимости от улицы Стариновской до проспекта Машерова и по проспекту Машерова от проспекта Независимости до проспекта Победителей.





Сама генеральная репетиция парада началась в 22.00.

Напомним, что во время репетиция парада случаются инциденты. Так, в 2014 году на перекрестке проспекта Независимости и улицы Калиновского задымился танк, однако факт пожара опровергли в Министерстве обороны и в МЧС.





В 2010 году на площади Бангалор также горела станция постановки помех на базе гусеничного тягача, которая принимала участие в репетиции парада.