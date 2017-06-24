С 1 июля в Беларуси снова подорожают сигареты

С 1 июля в Беларуси вновь произойдет подорожание табачной продукции, вырастет стоимость многих марок сигарет. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

По информации МНС, в цене увеличатся сигареты производства гродненской табачной фабрики «Неман». Например, Pall Mall Red, Blue, Silver, Azure подорожают до 1,9 рубля, Luckies Red, Silver и Blue — до 2,75 руб., Kent HD Blue, Navy Blue и Silver — до 2,8 руб., Vogue Bleue, Lilas и Menthe — до 3,1 руб. Кронон и Кронон 7 поднимутся в цене до 90 коп., Магнат, Магнат 7, Минск, Минск 7, Премьер, Премьер 7, NZ Black и Gold, Queen Charm, Elegance, Menthol, а также Solange — до 1,05 рубля.

Что касается продукции «Табак-инвест», Winston Classic, Blue, Winston Super Slims Blue, Super Slims Silver, Super Slims Menthol подорожают до 2,6 руб., Sobranie Compact Gold и Sobranie Golds -до 2,7 рубля. Стоимость Monte Carlo Evolution Blue, Evolution Silver вырастет до 1,75 руб., Monte Carlo Red и Blue — до 1,9 руб.

Также подорожание коснется сигарет, которые ввозит в страну «Беларусьторг». Так, с 1 июля Dunhill Blue и Gold будут стоить уже 3,25 руб., Camel Filters, Camel Blue — 2,05 руб., Kent HDi Blue, Kent HDi Silver — 2,5 рубля.