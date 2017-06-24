Студента убило током на железнодорожной станции в Минске, его друг получил ожоги
- 24 июня 2017, 11:01
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Места: Минск (5243)
Метки: Происшествия (10461)
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