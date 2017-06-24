Студента убило током на железнодорожной станции в Минске, его друг получил ожоги

В ночь с пятницы на субботу в Минске два человека пытались перелезть через цистерну на железнодорожных путях. Один из них, 20-летний студент, погиб, второй получил сильные ожоги, сообщила БелТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Информация о поражении электрическим током контактной сети двух молодых людей поступила спасателям 24 июня в 00.37. По предварительной данным, они самовольно пытались перелезть через железнодорожную цистерну на территории 1-го парка железнодорожной станции Минск-Сортировочный по улице Казинца.

В результате происшествия погиб студент одного из столичных вузов. Его друг, 24-летний программист, госпитализирован с термическим ожогом пламенем электродуги 1-4 степеней (80% тела) и ожоговым шоком.

Официальный представитель Минского городского управления МЧС напомнила, что переходить пути необходимо только в специально оборудованных для этого местах. Нельзя забираться на элементы железнодорожных конструкций, подвижного состава, приближаться к токоведущим частям поезда или линиям электропередачи.