Белорусы пожаловались на МЧС за рассылку предупреждений об урагане

«Сильный ветер, возможно падение ветхих конструкций и деревьев. МЧС», ― СМС с таким текстом днём 20 июня получило когда восемь миллионов граждан.

Некоторые восприняли это агрессивно и даже начали угрожать спасателям милицией.

«На каком основании МЧС рассылает эти сообщения? Я считаю это СМС спамом и напишу заявление в правоохранительные органы, если не получу исчерпывающего ответа. Сколько стоила эта рассылка и за чей счёт состоялась рассылка 5-6 миллионов сообщений? МЧС ― частная лавочка и сама зарабатывает деньги и считает возможным их тратить, как захочется?» ― такое возмущённое обращение находим в Фейсбуке.

Также на телефонную линию МЧС поступают звонки возмущённых граждан: люди боятся, что за СМС из них снимут деньги. Конечно, деревья и ветхие конструкции в этот день подали не везде, но случаи были. Например, в Минске на машину «скорой» упало дерево.

Попробуем разобраться и ответить на все вопросы.

За чьи деньги?

СМС спасатели отсылали совершенно бесплатно, на то у них есть договор с операторами, подтверждает пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий.

Можно ли отказаться?

Отказаться от такой рассылки невозможно. По крайней мере, операторы сотовой связи этому поспособствовать не могут.

«От такой рассылки нельзя отказаться, вы можете отказаться от рекламной рассылки нашего оператора. А это было по решению властей для абонентов всех операторов», ― сообщает «Велком».

В МЧС также говорят, что, скорее всего, если на то будут причины, СМС снова придёт и тем, кто возмущался такой рассылкой.

Будут ли приходить СМС дальше?

Будут. Спасатели снова сделают рассылку на мобильные телефоны, если будет предупреждение от синоптиков.

«Если будет предупреждение, как сейчас, когда обещали ветер до 24 метров в секунду, тогда рассылка будет», ― сообщает Виталий Новицкий.

Звонки возмущённых абонентов загрузили линию МЧС?

На линию позвонили несколько тысяч человек, но спасатели не видят здесь большой проблемы. Единственное, просят звонить на 101 по делу, а не с просьбой объяснить, откуда СМС.