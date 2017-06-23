В Минске мужчина выбросил собутыльника в окно

В Минске сотрудники отдела уголовного розыска Первомайского РУВД ищут свидетеля происшествия, случившегося 3 апреля 2017 года в 22:30 по адресу улица Натуралистов, 12.

Двое мужчин выпивали в одной из комнат общежития по улице Натуралистов. Во время ссоры 29-летний мужчина избил своего собутыльника и выбросил его из окна второго этажа. 23-летний парень получил множественные травмы и был доставлен в больницу. Правоохранители завели уголовное дело, отмечает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Это видел мужчина, который около 22:30 проходил мимо общежития с собакой. Предполагается, что он живет в близлежащих домах. Милиция ищет этого очевидца происшествия.

Признаки свидетеля: мужчина, на вид 50-55 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые. Был с собакой светлого окраса.

Тех, кто что-то знает об этом происшествии, милиция просит обращаться в Первомайское РУВД Минска лично либо по телефонам: 8-017-239-66-33, 8-017-280-02-02 или 102.