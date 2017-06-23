Так умирают в Жодинской тюрьме. Шокирующее видео

Правозащитный центр «Вясна» опубликовал видео с камер наблюдения тюрьмы № 8 в Жодино, на котором, как утверждает «Весна», «по-видимому хаотические действия контролеров, фельдшера и посторонних лиц в камере № 107 при проведении реанимационных мер во время смерти заключенного Олега Богданова».

Вечером 28 января 2016 года Богданова за нарушение правил внутреннего распорядка (якобы после отбоя он играл в шашки и громко разговаривал) в медчасти перевели из камеры 97 в одиночную камеру 107 (карцер).

На следующий день он отказался от завтрака, через некоторое время контролер заметила в глазок камеры, что Богданов сидел на полу и что-то бормотал. Тюремщица проинформировала дежурного, после чего сотрудники звонили начальству, только потом открыли камеру, вызвали фельдшера. Врачи «скорой помощи» приехали только через полчаса после этого. Но спасти Богданова уже не могли, и в 7:40 констатировали смерть.

Как могло так случиться?

Юрист правозащитного центра «Вясна» Павел Сапелко прокомментировал Свободе эту историю. По его словам, видео взято из материалов дела и было получено от матери умершего.

Это не первый случай, когда тюремные медики не успевают спасти заключенных. Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию?

«Прежде всего нужно относиться к заключенным, как и к другим людям, — объясняет Сапелко. — Как человек на свободе получает помощь в связи с кардиологической проблемой, он должен точно такое получать лечение за решеткой. Это, конечно, не показатель, но на тот момент человек еще даже не был признан виновным. То есть имелись другие меры пресечения, которые позволили бы ему одновременно быть участником уголовного процесса и проходить все доступные для свободных людей процедуры».

Видео взято с внутренней камеры видеонаблюдения. Почему вовремя не отреагировал охранник?

«Охранник как раз увидел, что с заключенным происходит что-то не то, — рассуждает Сапелко. — Но начал вызывать подмогу, когда уже было совсем поздно. Справедливости ради, он, может, все сделал и своевременно, однако, пока сообщили медикам, пока фельдшер явился, прошел через все кордоны, походил по камере, пока дошло до реанимационных процедур и выяснилось, что в таких условиях к ним никто не готов, прошло время, которое могло быть использовано для реального спасения человека. Понятно, что фельдшер, который не обязан уметь делать даже сложные уколы, физически не может делать то, что делает бригада реанимации, которая должна была немедленно лететь спасать этого человека».

Правозащитный центр «Весна» помогает семье умершего узника Жодинской тюрьмы обжаловать решение о прекращении уголовного дела.

Жаловался ли не жаловался на здоровье?

Родственники умершего Богданова около 8 месяцев добивались уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения врачами тюрьмы своих профессиональных обязанностей. Жодинский городской отдел Следственного комитета трижды принимал решение об отказе, а 12 мая прекратил преследование «в связи с отсутствием в действиях состава преступления».

Мать Богданова ищет ответа на вопрос, почему умер ее сын: в постановлениях неоднократно отмечается, что медиками и персоналом тюрьмы были допущены недостатки в обследовании и лечении Богданова, но они не находятся в причинной связи с его смертью. Богданов, по словам медиков, «жалоб на состояние здоровья не высказывал, указывал на боли слева, в области сердца, перебои ритма».

При этом Богданов неоднократно жаловался на здоровье в письмах к матери.

«За здоровьем слежу, но иногда становится плохо, случаются какие-то приступы, я теряю сознание, а на кровать ложиться не позволяют — пишут рапорты. А у меня уже четыре замечания за то, что лежал днем ​​на кровати. Вскоре поведут на карцер», — писал Богданов в одном из писем.

Еще находясь в СИЗО № 1 на Володарке Олег Богданов 6 января пишет заявление на имя судьи Ленинского района Минска Д. Остапенко, которую просил приобщить к материалам уголовного дела:

«В последнее время я очень плохо себя чувствую, медицинская помощь не оказывается, врачи, фельдшеры и другие работники под всевозможными предлогами отказываются оказывать какую-либо помощь. Добиться "истины" я не могу, я уже обращался с письменными и устными заявлениями к начальнику СТ-8, начальника медсанчасти, но никаких действий с их стороны не было, кроме написания рапортов за лежание на кровати.

Мои доводы о плохом самочувствии считают за симуляцию. Видя всю абсурдность и безыcходность данной ситуации, я вынужден оставить завещание и выразить последнюю волю».

Дело в том, что у Богданова имелась врожденная патология сердца: сопряженный порок аортального клапана и аневризма восходящего отдела аорты. Он стоял на учете в кардиологическом центре, регулярно обследовался, После сложнейшей операции Богданов получил III группу инвалидности.

Тюремные медики знали и о сложной операции на сердце, и об инвалидности, а значит отношение к узнику могло бы быть как минимум немного более внимательным и человечным.

Но, как известно, человечность — это не про наши тюрьмы, где как сами заведения, так и обслуживающий их персонал мало чем отличаются от сталинской эпохи.