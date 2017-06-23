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Случай в Гродно: одной женщине не понравилось, что другая в людном месте загорала топлесс

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  • 23 июня 2017, 13:28
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В четверг в одной из гродненских групп в социальных сетях, горожане бурно обсуждали тему, как можно и как нельзя загорать в городе. Поводом для обсуждения послужила фотография, выложенная жительницей Гродно, на которой одна из женщин загорала топлесс в людном месте.

После многочисленных комментариев, администрация группы удалила запись, так как дискуссия скатилась к личным оскорблениям. А вопрос, можно ли загорать топлесс, остался открытым.

Как пояснил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский, при всем уважении к желанию представительниц слабого пола совсем уж демонстративно загорать топлесс, делать так все-таки не следует.

«Если женщина лежит и просто загорает посреди поляны, вдали от жилой застройки (многие так делают, к примеру, около лесопарка Пышки или на улице Белые Росы), и не оскорбляет своим видом других людей и конечно же детей, это нормально.

Те, кого это оскорбит, могут обратиться в милицию, а сотрудники правоохранительных органов в свою очередь проведут беседу с гражданкой, загорающей топлесс. В крайнем случае милиционеры попросят представительницу женского пола одеться или перейти в другое место загорать.

Стоит отметить, что никаких штрафов или иных санкций за то, что представительницы женского пола в городском пространстве загорали топлесс, у нас еще не было», — рассказал Ярослав Василевский.


Hrodna.Life

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