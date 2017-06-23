МЧС: минчанин получил ожоги 50% тела, сооружая фейерверк на балконе

У 36-летнего жителя Минска, который пытался самостоятельно изготовить фейерверк на балконе в своей квартире, обожжено 50% поверхности тела. Пострадавший сейчас находится в больнице. Подробности происшествия сегодня рассказали в Минском городском управлении МЧС.

Примерно в половину седьмого вечера 21 июня встревоженные соседи позвонили в службу 101 и сообщили, что в квартире на девятом этаже дома по улице Денисовской вылетели окна и наблюдается задымление. Прибывшие на место инцидента спасатели выяснили, что 36-летний мужчина попытался соорудить фейерверк. Для этого он разместился на лоджии. В процессе произошло воспламенение горючего вещества, что привело к выбитому окну и травмам у «пиротехника».





Пострадавшего с термическими ожогами лица и конечностей (50% тела) госпитализировали в медучреждение. Его супруги и сына в это время дома не было — они находились за городом.

В результате происшествия были выбиты стекла на балконе и в двух жилых комнатах, которые примыкают к нему. Вылетевшие наружу осколки стекла повредили легковой автомобиль BMW, который был припаркован возле дома.



