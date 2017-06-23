ГАИ Беларуси в выходные будет нести службу в усиленном режиме

ГАИ Беларуси в пятницу и выходные организует усиленный вариант несения службы, сообщили БелТА в Управлении Госавтоинспекции МВД.

Сотрудники ориентированы на обеспечение безопасных условий движения, пресечение грубых нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пешеходов, оказание помощи участникам дорожного движения.

Инспекторы ДПС уделят особое внимание выявлению мотоциклистов и автолюбителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или не имеют права управления, игнорируют соблюдение скоростных режимов, пренебрегают требованиями правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности — ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств. В частности, с 15.00 23 июня до 23.00 25 июня организуется массированная отработка автомобильной дороги М4 Минск-Могилев, во время которой будет использован гласный, негласный и смешанный контроль выполнения участниками движения требований ПДД.

Кроме того, сотрудники ГАИ будут обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах массового отдыха граждан. Инспекторы ДПС проконтролируют физическое состояние водителей, соблюдение правил остановки и стоянки.

Рейдовые группы и мотопатрули специального подразделения ДПС «Стрела» МВД отработают районы с наиболее напряженной обстановкой в сфере безопасности дорожного движения.

В УГАИ в очередной раз обратили внимание на проблему участия в дорожном движении водителей и пешеходов в нетрезвом состоянии. В предупреждении таких ДТП велика роль очевидцев происходящего. Нередко рядом с нетрезвым человеком, который пытается сесть за руль, находятся его друзья или близкие, которым под силу отговорить от поездки или спрятать ключи от машины. Любой гражданин, видя пьяного на дороге или пытающегося сесть за руль, может сообщить об этом в милицию по телефону 102.

Госавтоинспекция с 22 по 26 июня проводит комплекс мероприятий по предупреждению нарушений Правил дорожного движения водителями мототранспорта. За первый день выявлено и пресечено более 220 фактов, среди которых 11 — управление в состоянии опьянения, 35 — без прав. 19 единиц мототранспорта доставлены на охраняемые стоянки.