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Двое мужчин в плавках сбежали из аквапарка в Минске, чтобы не платить за выпивку — видео

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  • 23 июня 2017, 11:24
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Двое посетителей столичного аквапарка «Лебяжий» сбежали в плавках из заведения, чтобы не платить за выпивку. Смотрите на видео стремительный забег мужчин.

Видео было снято камерами наружного наблюдения, находящимися на территории аквапарка.

Как сообщили в аквапарке, трое минчан при посещении бассейнов и горок выпивали, в том числе пиво и 12-летний виски, поэтому счет в итоге вышел внушительный. Затем один из них покинул парк, забрав одежду приятелей, а двое устроили побег — перебрались через ограждение и в плавках убежали с территории «Лебяжьего».

На следующий день граждане в аквапарк вернулись и оплатили счет — 677 рублей.


Sputnik.by

Места: Минск (5240)

Метки: Шапито (126)

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