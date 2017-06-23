В Минске презентовали пиво к 100-летию БНР

В Минске презентовали пиво к 100-летию Белорусской Народной Республики. Новый сорт «Менскае 1918» выпустила пивоварня «Лидское пиво».

Как известно, государственная независимость БНР была провозглашена 25 марта 1918 года. На презентации подчеркивалось, что сорт пива приурочен к этой дате, «когда Минск стал столицей независимого государства». Была даже прочитана лекция о местах в столице, которые связаны с БНР.

«Менскае 1918» произведено в стиле классический европейский светлый лагер. Его крепость 4,7%. На этикетке, выполненной в стилистике древнего витража, можно увидеть очертания карты БНР, в бело-красно-белых цветах. «Лидское пиво» ​​решило не ждать до 100-летия БНР, которое будет отмечаться через девять месяцев, в магазинах «Менскае 1918» появится с 24 июня.



















