Стройка 23-24 06:
Керамин 19 06 - 02 07:

Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 24 июня

  1. Главная страница
  2. Новости Беларуси
  • 23 июня 2017, 11:11
  • 332
  • 0




Банковский процессинговый центр 24 июня с 2:00 до 6:00 будет проводить технологические работы по модернизации системы хранения данных.

В этот промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу процессингового центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 71,2 тыс. организаций торговли и сервиса, более 112 тыс. платежных терминалов, 2,6 тыс. банкоматов и почти 2,8 тыс. инфокиосков.


БелТА

Места: Беларусь (715)

Метки: Общество (26682)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


ksk 23 06 - 25 06:

Самое читаемое