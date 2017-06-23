Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 24 июня

Банковский процессинговый центр 24 июня с 2:00 до 6:00 будет проводить технологические работы по модернизации системы хранения данных.

В этот промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу процессингового центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 71,2 тыс. организаций торговли и сервиса, более 112 тыс. платежных терминалов, 2,6 тыс. банкоматов и почти 2,8 тыс. инфокиосков.