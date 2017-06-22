Итальянские Радзивиллы посмотрели Несвиж и готовы перезахоронить там последнего владельца замка

Для этой семьи все дороги ведут в Несвиж. Урождённой принцессе Радзивилл провели экскурсию по «идеальному городу». Он сформировался вокруг всемирно известного замка, последним владельцем которого был дед уже самой бабушки восьмерых внуков.

Это первый визит Дианы Марии на родину предков без визы — не нужна она теперь подданным Италии. Здесь в 1939 году с молитвой на устах Радзивиллы прощались с Несвижем, а сейчас вернулись. Ощутили, что не чужие. Дома.

Диана Мария Карабба-Теттаманти: «И дедушка, и папа часто вспоминали о жизни в замке. Возможно, потому сегодня мне кажется здесь всё, скажем так, смутно знакомым. Особенно запомнились рассказы об охоте на медведей и волков. И о снеге, которого сейчас нет».

В свите урождённой принцессы сегодня супруг, двое сыновей, невестки, шестеро внуков. Ещё двое (им до года) остались в родовой резиденции под Римом. В Несвиже Радзивиллов все дороги ведут к ратуше, построенной Сироткой, как и замок, из которого деда с отцом выселял комиссар по фамилии Сиротка.

Во времена деда в этой части дворца жила прислуга. Не было тогда и золотого зала. Рыцарским он назывался. О нём писал Валентин Катаев, который побывал здесь в 1939 году: «Вдоль белых стен, сверкая серебром, стояли всадники со страусиными перьями на шлемах».

На 265 страницах уникальное «Собрание оружия и доспехов». За все изображения уплачено их нынешним собственникам: музеям Нью-Йорка, Парижа, Вены, Дрездена. Презентовали альбом специально к визиту той, кто уже оставил след в Несвиже. Серебряная медаль в единственном экземпляре теперь находится в экспозиции.

Диана Мария Карабба-Теттаманти: «Уже был большой семейный совет, и никто не против перезахоронить прах Леона Владислава в фамильной крипте костёла Божьего Тела. Мой дедушка похоронен в столице Франции. Теперь мы устанавливаем точное место. Вы же знаете, что могилы в Париже не вечны».

Лежать в родной земле — последняя воля последнего владельца замка. Леон Владислав скончался в 1959 году, так и не увидев больше свой Несвиж. Зато потомки князя сегодня без виз могут чаще бывать дома. И не гостями. «Дзякуй», которое выучили в этот визит, закрепят ещё в Мире и Минске.