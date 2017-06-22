Белорусский милиционер утонул в Испании, спасая своих детей

Трагический случай произошел 20 июня на испанском курорте Аликанте.

40-летний сотрудник белорусского МВД Александр отдыхал вместе с женой и двумя детьми. Как рассказали Onliner.by знакомые семьи, купающихся детей — в возрасте 5 и 9 лет — внезапно стало уносить волной в море. Родители бросились спасать их.

Ирина, которая плавает лучше, выплыла вместе с детьми, а Александр утонул. Через две минуты спасатели смогли вытащить его на пляж, но было уже поздно, реанимация не помогла.

Вскрытие подтвердило, что алкоголя в крови белоруса не было.