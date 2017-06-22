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Лукашенко заявил о возможности включения Беларуси в «европейские интеграционные процессы»

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  • 22 июня 2017, 11:55
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Александр Лукашенко заявил, что председательство в Центрально-Европейской инициативе (ЦЕИ) — дополнительная возможность для Беларуси улучшить взаимопонимание с Евросоюзом через прикладное сотрудничество.

«Мы рассматриваем свое председательство (в ЦЕИ — “Белсат”) как уникальную возможность для эффективного включения Беларуси в европейские интеграционные процессы. Немаловажно, что ЦЕИ тесно взаимодействует с Европейским союзом, участвуя в реализации его различных программ и проектов, в том числе стратегии регионального развития. Для нас это дополнительная возможность улучшить взаимопонимание с Евросоюзом через прикладное сотрудничество», — заявил Лукашенко на встрече с руководителями национальных делегаций членов ЦЕИ.

Сегодня в Минске проходит встреча министров иностранных дел стран ЦЕИ — регионального форума для сотрудничества государств Центральной и Восточной Европы. Сейчас председателем ЦЕИ является Республика Беларусь.

«Внешняя политика нашей страны основана на многовекторности и миролюбии. Мы стремимся выстраивать дружественные, взаимовыгодные отношения со всеми государствами. Для нашей страны в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.


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