Лукашенко заявил о возможности включения Беларуси в «европейские интеграционные процессы»

Александр Лукашенко заявил, что председательство в Центрально-Европейской инициативе (ЦЕИ) — дополнительная возможность для Беларуси улучшить взаимопонимание с Евросоюзом через прикладное сотрудничество.
«Мы рассматриваем свое председательство (в ЦЕИ — “Белсат”) как
уникальную возможность для эффективного включения Беларуси в европейские
интеграционные процессы. Немаловажно, что ЦЕИ тесно взаимодействует
с Европейским союзом, участвуя в реализации его различных программ
и проектов, в том числе стратегии регионального развития. Для нас это
дополнительная возможность улучшить взаимопонимание с Евросоюзом через
прикладное сотрудничество», — заявил Лукашенко на встрече
с руководителями национальных делегаций членов ЦЕИ.
Сегодня в Минске проходит встреча министров иностранных дел стран
ЦЕИ — регионального форума для сотрудничества государств Центральной
и Восточной Европы. Сейчас председателем ЦЕИ является Республика
Беларусь.
«Внешняя политика нашей страны основана на многовекторности
и миролюбии. Мы стремимся выстраивать дружественные, взаимовыгодные
отношения со всеми государствами. Для нашей страны в равной степени
важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая
искусственного выбора между ними», — цитирует Лукашенко его
пресс-служба.
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