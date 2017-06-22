В Польше заявляют, что Беловежская пуща была незаконно внесена в список ЮНЕСКО

Об этом вчера заявил в польском Сейме министр охраны окружающей среды этой страны Ян Шишко.

Как сообщает Польское радио, министр убеждал, что «в 2014 году безосновательно и с нарушением закона Беловежская пуща была внесена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО». По его словам, сейчас этим делом занимается прокуратура.

Польше и Беларуси потребовалось шесть лет, чтобы этого добиться. Первые попытки были предприняты в 2008-м, но только в 2014-м Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял внесенную Польшей и Беларусью совместную заявку по внесению территории Беловежской пущи, лежащей по обе стороны границы, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «При этом “Беловежская пуща” была внесена не в список культурно-природного наследия ЮНЕСКО, а в список природного наследия, нетронутого человеческой рукой в прошлом», — сказал Шишка.

В итоге, по словам министра, статус Беловежской пущи оказался в юридической ловушке. С одной стороны там действуют, правила ЕС, которые требуют охраны уникальной экосистемы, а с другой стороны там действуют положения ЮНЕСКО, которые говорят, что все должно остаться «нетронутым человеческой рукой».

Беловежская пуща — наиболее крупный остаток реликтового первобытного равнинного леса, который, согласно представлениям, сложившимся в современной науке, в доисторические времена произрастал на территории Европы. Постепенно он был вырублен, но в относительно нетронутом состоянии в виде крупного массива сохранился только в Беловежском регионе на территории современной Беларуси и Польши. Беловежскую пущу относят к экорегиону под названием «сарматский смешанный лес».

Через Беловежскую пущу проходит государственная граница между Республикой Польша и Республикой Беларусь. Для сохранения уникальной природы в Беловежской пуще выделены четыре функциональные зоны с различным режимом охраны: заповедная зона, зона регулируемого пользования, рекреационная и хозяйственная зоны. Кроме того, вокруг пущи создана охранная (буферная) зона.

Еще в 1979 году решением ЮНЕСКО Беловежский национальный парк (Польша) был включен в Список Всемирного наследия. В 1992 году этот природоохранный объект ЮНЕСКО расширился за счет части Государственного национального парка «Беловежская пуща» (Белоруссия), получив название Belovezhskaya Pushcha/Bialowieza Forest. Решением сессии Комитета Всемирного наследия от 23 июня 2014 единый трансграничный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с площадью 141 885 га и буферной зоной 166 708 га получил название Białowieża Forest, Belarus, Poland.

Таким образом, понятно, что скандал касается пущи по обе стороны границы, хотя белорусская прокуратура никаких противоречий в ситуации не видит. Более того, белорусский Национальный парк «Беловежская пуща» относится к Управлению делами президента, которое не раз было замечено в попытках развернуть бурную хозяйственную деятельность на заповедной территории.