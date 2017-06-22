В Польше заявляют, что Беловежская пуща была незаконно внесена в список ЮНЕСКО

Об этом вчера заявил в польском Сейме министр охраны окружающей среды этой страны Ян Шишко.
Как сообщает Польское радио, министр убеждал, что «в 2014 году
безосновательно и с нарушением закона Беловежская пуща была внесена
в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО». По его словам, сейчас
этим делом занимается прокуратура.
Польше и Беларуси потребовалось шесть лет, чтобы этого добиться.
Первые попытки были предприняты в 2008-м, но только в 2014-м Комитет
всемирного наследия ЮНЕСКО принял внесенную Польшей и Беларусью
совместную заявку по внесению территории Беловежской пущи, лежащей
по обе стороны границы, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «При этом
“Беловежская пуща” была внесена не в список культурно-природного
наследия ЮНЕСКО, а в список природного наследия, нетронутого
человеческой рукой в прошлом», — сказал Шишка.
В итоге, по словам министра, статус Беловежской пущи оказался
в юридической ловушке. С одной стороны там действуют, правила ЕС,
которые требуют охраны уникальной экосистемы, а с другой стороны там
действуют положения ЮНЕСКО, которые говорят, что все должно остаться
«нетронутым человеческой рукой».
Беловежская пуща — наиболее крупный остаток реликтового первобытного
равнинного леса, который, согласно представлениям, сложившимся
в современной науке, в доисторические времена произрастал на территории
Европы. Постепенно он был вырублен, но в относительно нетронутом
состоянии в виде крупного массива сохранился только в Беловежском
регионе на территории современной Беларуси и Польши. Беловежскую пущу
относят к экорегиону под названием «сарматский смешанный лес».
Через Беловежскую пущу проходит государственная граница между
Республикой Польша и Республикой Беларусь. Для сохранения уникальной
природы в Беловежской пуще выделены четыре функциональные зоны
с различным режимом охраны: заповедная зона, зона регулируемого
пользования, рекреационная и хозяйственная зоны. Кроме того, вокруг пущи
создана охранная (буферная) зона.
Еще в 1979 году решением ЮНЕСКО Беловежский национальный парк
(Польша) был включен в Список Всемирного наследия. В 1992 году этот
природоохранный объект ЮНЕСКО расширился за счет части Государственного
национального парка «Беловежская пуща» (Белоруссия), получив название
Belovezhskaya Pushcha/Bialowieza Forest. Решением сессии Комитета
Всемирного наследия от 23 июня 2014 единый трансграничный объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО с площадью 141 885 га и буферной зоной
166 708 га получил название Białowieża Forest, Belarus, Poland.
Таким образом, понятно, что скандал касается пущи по обе стороны
границы, хотя белорусская прокуратура никаких противоречий в ситуации
не видит. Более того, белорусский Национальный парк «Беловежская пуща»
относится к Управлению делами президента, которое не раз было замечено
в попытках развернуть бурную хозяйственную деятельность на заповедной
территории.
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