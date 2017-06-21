Китай подарит Беларуси партию новейших бронированных машин

21 июня Китай начинает поставку в Беларусь очередной партии военной техники и имущества. В соответствии с соглашением между оборонными ведомствами двух стран о предоставлении безвозмездной военно-технической помощи белорусские Вооруженные силы получат от китайских партнеров новейшие бронированные машины CS/VN3, произведенные в городе Чунцин.

На прошлой неделе из КНР вернулись белорусские военнослужащие, которые проходили обучение по обслуживанию и эксплуатации данных образцов на заводе в Чунцине.

Это уже не первая безвозмездная поставка военной техники из Китая. Так, весной 2015 года в Беларусь поступили парадные автомобили FAW HongQi L5 («Красное знамя»), а несколькими годами ранее — автомобили повышенной проходимости DongFeng Mengshi EQ2050 («Богатырь»), пишет БелаПАН.