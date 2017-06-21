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МНС «отозвало» налог на помощь жертвам Холокоста

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  • 21 июня 2017, 14:47
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Во вторник 20 июня только ленивый не написал о том, что белорусское МНС придумало очередное чудо. Выжившие жертвы Холокоста, 90-летние евреи получили бумажки из инспекций, в которых им предложили заплатить налог со стоимости благотворительных услуг, которые предоставляют им «Хеседы». Эта компания является региональным отделением американской организации «Джойнта», которая помогает евреям.

В этот же день, например, в Мозырском «Хеседе», клиентам которого прислали уведомления, от комментариев отказывались. Мол, мы решаем эту проблему, и надеемся, что всё будет хорошо. Позже МНС опубликовало у себя на сайте длинное объяснение «Об электронных сертификатах налогового резиденства», из которого особо ничего не понятно. Но в головном офисе «Хесед-Рахамим» в Минске Светлана Маршак нас порадовала: налог платить не нужно:

«Нам прислали объяснение, что клиенты, которые получают программу » уход на дому" налог платить уже не будут. Эта услуга стоит дороже всего, и она освобождается от налога. Программа включает в себя зарплату патронажного работника, с которой уже выплачивается подоходный налог. Это нас очень порадовало, так как без услуги нельзя обойтись. Насчёт получения средств личной гигиены и пользования программой SOS, когда оказывается помощь в покупке стиральной машины или газовой плиты, налог, теоретически, будет начисляться, но есть возможность, что в индивиндуальном порядке человек сможет освободиться от этой выплаты ― ему помогут либо близкие, либо волонтёры«.

По словам Светланы Маршак, у «Хеседа» есть также программа помощи для покупки продуктов. Под неё человеку открывают банковскую карту в «Беларусбанке» и перечисляют деньги без обложения налогом. Если же продукты приносят человеку, который нуждается в помощи, на дом, за это нужно платить налог. Однако организация уже перевела большинство своих клиентов «на карточки».


Еврорадио

Метки: Общество (26657)

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